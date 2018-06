Ostalb | Freitag, 15. Juni 2018 Freitag, 15. Juni 2018

SV Göggingen: Ein Verein, der seinen Sportplatz selbst in Ordnung hält

Die Erfahrungen, die die Gemeinde gemacht hat, seit der SV Göggingen selbst die Sportplatzpflege erledigt, könnten nicht besser sein. Das Gelände ist stets in Ordnung – und die Kosten sind niedriger, als wenn es eine Firma machen würde. Deshalb wurde der Vertrag mit dem Verein nun verlängert und das Entgelt angepasst.

Weil man mit den Dienstleistungen einer Firma nicht zufrieden war, wurde die Sportplatzpflege in Göggingen schon im Jahrin die Hände des örtlichen Sportvereins gelegt. Bürgermeister Walter Weber ließ keinen Zweifel daran, dass der örtliche Bauhof mit der Sportplatzpflege überfordert wäre. Was der Gemeinderat in dieser Sache im Detail beschlossen hat, erfahren die Leserinnen und Leser der Rems-​Zeitung in der Ausgabe vom. Juni.

