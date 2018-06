Ostalb | Montag, 18. Juni 2018 Montag, 18. Juni 2018

Peter Wahl als Feuerwehrkommandant in Eschach wieder eingesetzt

Nur ganz kurz ging Bürgermeister Jochen König in der Sitzung des Eschacher Gemeinderats auf seine Wiederwahl ein: Ein Dank an die Bürger für ihr Vertrauen — und an alle, die am Wahlsonntag geholfen haben für ihr Engagement. Dann ging er auch schon zur Tagesordnung über.

Die erste Amtshandlung, die er als neuer alter Bürgermeister vornehmen durfte, war die Einsetzung des neuen, alten Feuerwehrkommandanten und seines Stellvertreters. Peter Wahl war zuvor als Kommandant im Rahmen der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Eschach wiedergewählt worden, ebenso der. stellvertretende Kommandant Richard Vetter. Da beide die Wahl angenommen hatten, hatte nun der Gemeinderat die Aufgabe, der Wahl zuzustimmen, was er auch tat. Bürgermeister König überreichte den beiden verdienten Kameraden ihre Einsetzungsurkunden. Was für die Eschacher Gemeinderäte und ihren Bürgermeister wengier erfreulich war, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

