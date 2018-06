Ostalb | Sonntag, 24. Juni 2018 Sonntag, 24. Juni 2018

Kreispartnerschaft mit Satu Mare unterzeichnet

Fotos: Edda Eschelbach

Ein ambitioniertes und mit viel Sachverstand vorangetriebenes Projekt ist am Sonntag zum krönenden Abschluss gekommen. Eine neue europäische Partnerschaft wurde besiegelt.

Unterzeichnet wurde der Vertrag zwischen dem rumänischen Kreis Sathmar (Satu Mare) und dem Ostalbkreis vom Sathmarer Kreisratsvorsitzenden Csaba Pataki und Landrat Klaus Pavel im Landratsamt der rumänischen Kreishauptstadt. Vor fünf Jahren begann, was jetzt in einer zukunftsweisenden Kreispartnerschaft einen Abschluss — aber keinesfalls ein Ende — fand. Im Gegenteil. Was sich in den vergangenen fünf Jahren, bei vielen Gesprächen und mehrfachen gegenseitigen Besuchen, als Hauptarbeitsbereiche herauskristallisiert hat, wurde nun in Rahmenbedingungen vertraglich festgehalten. Auf welchen Gebieten die beiden Kreise künftig besonders zusammenarbeiten wollen, steht in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

