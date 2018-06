Schwäbisch Gmünd | Montag, 25. Juni 2018 Montag, 25. Juni 2018

Elftes Caritas-​Jugendforum

Die neue Datenschutzverordnung machte auch vor dem elften Caritas-​Jugendforum nicht Halt. Erstmals wurde darauf verzichtet, eine Diashow mit Fotos aller Teilnehmer als bleibende Erinnerung anzufertigen. „Alles intensiv erleben und im Herzen mitnehmen“, lautete daher der Tipp von Stefanie Krauter (Caritasverband) bei der Begrüßung am Morgen.

Es war das erste Mal, dass das Jugendforum in Schwäbisch Gmünd stattfand – rundKinder und Jugendliche aus ganz Baden-​Württemberg folgten der Einladung und kamen in die St. Canisius Einrichtung in der Heugenstraße; mit dabei warenBetreuer. Im Mittelpunkt des Tages stand vor allem eines: Die Möglichkeiten, im Alltag mitzureden und mitzuentscheiden. Welche Themen in den einzelnen Workshops besprochen wurden, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

