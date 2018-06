Blaulicht | Mittwoch, 27. Juni 2018 Mittwoch, 27. Juni 2018

Mehrere Strafanzeigen gleichzeitig

Mit mehreren Strafanzeigen muss ein 36 -​Jähriger rechnen, der sich am Dienstagabend einer Polizeikontrolle in Schwäbisch Gmünd-​Straßdorf entziehen wollte.

Der Mann fuhr am Dienstag gegenUhr mit seinem Kleinkraftrad in ein Tankstellengelände in der Einhornstraße ein. Dort sollte er von einer bereits auf dem Gelände befindlichen Streifenbesatzung einer Kontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle startete er plötzlich seinen Motor, fuhr auf einen Polizisten zu und wollte flüchten. Er konnte jedoch festgehalten und anschließend mehrfach am Wegrennen gehindert werden. Letztlich musste er geschlossen werden, wogegen er sich sperrte und wehrte. Ein Beamter wurde hierbei leicht verletzt. Da der Verdacht besteht, dass der-​Jährige unter Drogeneinfluss fuhr, musste er die Beamten mit zur Blutentnahme begleiten. Zudem ist er nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Eine weitere Anzeige erwartet ihn wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

