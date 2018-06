Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 27. Juni 2018 Mittwoch, 27. Juni 2018

Neuer Skulpturen Weg bereichert Bettringen

Galerie (1 Bild)

Foto: esc

Der Glaubensweges Nummer 7 „Wege zur Heiligen Ottilia“ in Bettringen wird jetzt durch den Skulpturenweg „Zum Guten Hirten“ der Stiftung Haus Lindenhof in Bettringen erweitert. An zwölf Stationen führt der Weg in der Anlage der Stiftung entlang der zauberhaften Landschaftskulisse an Kunstwerken, Skulpturen und Gedenkpunkten.

7

30

Namensgebend für den Weg, den der. Glaubensweg in Bettringen erweitert, ist ein Kunstwerk von Jürgen Krieg. Der Künstler lebte knappJahre in der Stiftung Haus Lindenhof. Sein Bild „Der gute Hirte“ kennzeichnet die Mitte des neuen Weges. Elf weitere Skulpturen sind teils ebenfalls in den Werkstätten der Stiftung entstanden, oder wurden für den Weg gestiftet vom Ellwanger Bildhauer K.-Eberhard Mangold und anderen Künstlern. Was es mit dem neuen Weg auf sich hat, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 32 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!