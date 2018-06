Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 28. Juni 2018 Donnerstag, 28. Juni 2018

Gmünder Altstadt: Kindheitserinnerungen an den Stadtbauernhof

Fotos: hs

Der letzte, in seiner Bausubstanz noch weitgehend erhaltene Bauernhof in der historischen Altstadt wird in den nächsten Tagen abgerissen. Gerhard Kircher ( 78 ) ist in dem Gehöft aufgewachsen und schildert seine Kindheitserinnerungen.

Beim letzten Rundgang durch das Elternhaus ist natürlich Wehmut zu spüren. Gerhard Kircher hat dort eine bescheidene und dennoch schöne Kindheit erlebt. Viele stellen sich in Schwäbisch Gmünd die Frage, wieso es im Gegensatz zu anderen Sanierungsprojekten nicht gelungen ist, das rundJahre alte Anwesen, mithin ein Stück Stadtgeschichte zu erhalten. Antworten und ein Kommentar dazu gibt es am Freitag in der Rems-​Zeitung.

