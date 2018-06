Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 28. Juni 2018 Donnerstag, 28. Juni 2018

Je mehr Sammelpunkte, desto günstiger wird die Dauerkarte

30 Einzelhändler sind bereits mit im Boot bei der Sammelheft-​Aktion, bis zu 50 Händler und Gastronomen sollen es letztlich sein, die mitmachen. Und der Handels– und Gewerbeverein ist optimistisch, dass das Sammelheft, das ab 22 . September beim Kauf einer Dauerkarte für die Remstal-​Gartenschau eingelöst werden kann, gut ankommt bei den Kunden.

Wie die RZ berichtete, wird mit der Ausgabe der Sammelhefte am Freitag bei der langen Einkaufsnacht begonnen. Und natürlich gibt es ab diesem Zeitpunkt auch die entsprechenden Sammelpunkte, auf denen Gartenschau-​Maskottchen Remsi zu sehen ist;von ihnen passen in ein Sammelheft. Wie viele Punkte man braucht, um praktisch umsonst eine Dauerkarte für die Remstal-​Gartenschau in Gmünd und Schorndorf zu erhalten, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung. Ebenso, ab welchem Betrag es in den Einzelhandelsgeschäften einen Sammelpunkt gibt und bis wann das Sammelheft eingelöst werden kann.

