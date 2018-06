Ostalb | Montag, 04. Juni 2018 Montag, 04. Juni 2018

Dorfladen-​Konzept ist ein voller Erfolg

Drei Dorfläden sind es, die derzeit im Altkreis Gmünd genossenschaftlich geführt werden. Mit Erfolg. „Das wichtigste ist, dass man Leute hat, die sich mit Herzblut für den Dorfladen einsetzen“, erklärt Anton Beisswenger vom Dorfladen Großdeinbach das Geheimrezept.

Seit fünf Jahren wird der Dorfladen, der im alten Schulhaus in Großdeinbach untergebracht ist, bereits betrieben. Beisswenger gehört gemeinsam mit Helmut Müller zum Gründungsvorstand und weiß, dass der Anfang eines genossenschaftlich betriebenen Dorfladens immer ein klein wenig schwer ist. „Die ersten eineinhalb Jahre muss man überstehen“, erklärt Beisswenger, der dem Dorfladen-​Projekt dennoch von Anfang an zuversichtlich entgegenblickte. Warum es hier und auch in den anderen Dorfläden in Waldhausen und Durlangen sehr gut läuft und wie groß der Personalaufwand ist, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

