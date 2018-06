Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 06. Juni 2018 Mittwoch, 06. Juni 2018

Remsstrand: Verpachtung ok, meint Gemeinderat

Wie zu erwarten, kam die Remsstrand-​Verpachtung durch die Verwaltung im Gemeinderat zur Sprache. In der Sache war man sich einig: die Verpachtung sei in Ordnung. Aber wieder einmal sei das Gremium vom OB vor vollendete Tatsachen gestellt worden.

SCHWÄBISCH GMÜND (rw). Anfragen der Stadträte sind meist schnell abgehandelt. Nicht so in diesem Fall: Die Frage von Gabriel Baum (Grüne), weshalb der Pachtvertrag mit dem Gastronomen Sride Sriskandarajah ohne Unterrichtung des Gemeinderatsgeschlossen worden sei, löste indes eine mehr als halbstündige Debatte aus und dauerte länger, als jeder andere Tagesordnungspunkt zuvor, darunter das gewiss nicht unwichtige Parkraumkonzept, das zu beschließen war. OB Arnold verteidigte sein Vorgehen nicht zuletzt mit Verweis auf zunehmenden Vandalismus in der Stadt. Soziale Kontrolle und Überwachung täten not.

