Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 07. Juni 2018 Donnerstag, 07. Juni 2018

Gehörlosenschule St. Josef: Ausstellung im Rathaus

Galerie (3 Bilder)

Wer derzeit das Rathaus betritt, fragt sich erstaunt: „Was ist den hier los?“ Es ist bunt geworden, vor allem im 1 . Stock. Dort stellen nämlich 23 Schülerinnen und Schüler der Gehörlosenschule St. Josef seit gestern Bilder und Objekte aus, die sie im Rahmen eines Kunstprojekts hergestellt haben.

1868

150

29

Die Schule für Hörgeschädigte St. Josef wurde im Jahrals Zweig der Königlich Württembergischen Taubstummenanstalt in Schwäbisch Gmünd gegründet. Träger der Einrichtung ist die Genossenschaft der Barmherzigen Schwestern in Untermarchtal. Die Schule feiert dieses Jahr ihr-​jähriges Jubiläum. Das nahmen Schule und die Unikom-​Kolonie als Anlass für eine kreative Zusammenarbeit. Was dabei herausgekommen ist, wird unter dem Titel „Unsere Sinne“ bis. Juni im Rathaus ausgestellt. Über den guten Zweck, der mit der Ausstellung zu tun hat, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 33 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!