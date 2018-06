Schwäbisch Gmünd | Freitag, 08. Juni 2018 Freitag, 08. Juni 2018

Wochenende: Kennen Sie Russland?

Ab Donnerstag steht der größte Flächenstaat der Erde, Russland, vier Wochen lang im Blickpunkt der gesamten Welt. Ausnahmsweise mal nicht politisch, sondern in erster Linie sportlich. Die Fußball-​Weltmeisterschaft soll auch von der politischen Situation etwas ablenken. Unsere Wochenende-​Beilage befasst sich am Samstag mit Russland.

Wie gut kennen Sie Russland? Wir stellen einige Städte vor, schreiben über das Essen und Trinken der Russen und rufen die ehemaligen Herrscher wieder in Erinnerung. Damit die Fußball-​Weltmeisterschaft aber überall Vergnügen bereitet, benötigt man dazu die richtige Technik. Diese stellen wir auf der Seite „Mensch+Technik“ vor. Und in der Rubrik „Kind-​Kegel geht es darum, wie man den Nachwuchs vor Sonnenbrand und im äußersten Fall sogar vor Hautkrebs schützen kann.Wer unter die Schrebergärtner gehen und sich eine Laube zulegen will, der sollte schon das notwendige Wissen dazu mitbringen. In der Rubrik „Haus+Garten“ klären wir auf. Und wie jeden Samstag: Acht pralle Reiseseiten für die schönste Jahreszeit, zusammenlesenswerte Wochenende-​Seiten. Viel Vergnügen!

