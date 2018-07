Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 01. Juli 2018 Sonntag, 01. Juli 2018

Eingeweiht nach Restaurierung: Löwenbrunnen

Galerie (6 Bilder)

Fotos: rw

22 Steine aus Dolomit, eingelassen in die Umrandung des Löwenbrunnens vor dem Münsterchor, sowie eine Tafel am Tor der Münsterbauhütte, künden für künftige Zeiten mit feiner Gravur von den Spendern der Brunnenrestaurierung.

Das Projekt der Bürgerstiftung wurde am Sonntagnachmittag offiziell eingeweiht mit musikalischer Umrahmung durch ein Posaunenquartett der Städtischen Musikschule, Ansprache von Erstem Bürgermeister Dr. Joachim Bläse und Urkundenübergabe an die zahlreich erschienenen Spender. Den kirchlichen Segen spendete Dekan und Münsterpfarrer Robert Kloker, nicht ohne launige Vorbemerkung: „Was man in Gmünd alles segnen kann.“

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 21 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!