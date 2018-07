Blaulicht | Donnerstag, 12. Juli 2018 Donnerstag, 12. Juli 2018

Großeinsatz bei der Firma Scholz in Essingen

Fotos: Mihai, Aalener Nachrichten

Mehrere Fässer mit einem chemischen Gefahrstoff lösten am Donnerstagvormittag einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei bei einer Firma beim Bahnhof in Essingen aus. Aufgrund notwendiger Verkehrsregelungsmaßnahmen bestehen Verkehrsbehinderungen auf der B 29 . Siehe auch hier:

Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich die Fässer in einer Ladung Altmetall. Beim Verladen bzw. Umräumen wurde gegenUhr vermutlich eines der Fässer durch den Greifarm eines Baggers beschädigt, wodurch sich der Stoff verflüchtigte. Durch die giftigen Dämpfe wurden nach derzeitigem Stand mehrere Personen verletzt. Fünf Personen wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht. Weitere Personen wurden durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Wieviel Fässer sich in der Ladung Schrott befanden ist noch nicht abschließend geklärt. Bislang wurden drei Fässer aufgefunden. Die Bergemaßnahmen der Feuerwehr dauern an. Die Polizei hat die Ermittlungen insbesondere zur Stoffart und Herkunft der Fässer aufgenommen. Über die Anzahl der eingesetzten Feuerwehr– und Rettungskräfte liegen noch keine genaueren Angaben vor. Der Bereich auf dem Firmengelände wurde abgesperrt. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht derzeit nicht.

