Gmünder Feuerwehr: Lösungen gegen Raumnot und für Stiefelkauf

Die Gmünder Stadtverwaltung hat angekündigt, Lösungen gegen die Raumnot im Feuerwehr– Hauptstützpunkt Florian aufzuzeigen. Es geht um die Frage: Umbau und Erweiterung am jetzigen Standort oder kompletter Neubau einer Feuerwache mit allen Werkstätten an einem anderen Standtort.

Die Fragestellung, wie die Zukunft der Unterbringung der Innenstadt– und Stützpunktfeuerwehr Schwäbisch Gmünd aussieht, stand im Blickpunkt der Beratungen in der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses des Gemeinderats. Die SPD-​Fraktion hatte dazu einen Antrag eingebracht und drängt auf eine Zeitschiene. Zudem wollen die Sozialdemokraten, dass die ehrenamtlich tätigen Frauen und Männer der Gmünder Einsatzabteilungen zukünftig die sündhaft teuer gewordenen Schutz– und Einsatzstiefel nicht mehr aus eigener Tasche finanzieren müssen. es gab eine ausführliche Stellungnahme zu den aufgworfenen Fragen von Bürgermeister Dr. Joachim Bläse. Mehr zu Gmünder Feuerwehrthemen, die aktuell im Rathaus auf der Tagesordnung stehen, am Samstag in der Rems-​Zeitung.

