Essingen: Weiteres Fass mit Gefahrstoff gefunden

Nach dem Großeinsatz wegen Gefahrstoff auf einem Firmengelände in Essingen, wurde mittlerweile bekannt, dass wohl alle 17 verletzten Personen am Freitag, aber teils bereits auch schon am Donnerstag die Krankenhäuser verlassen konnten. Jetzt wurde ein viertes Fass gefunden.

Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen haben ergeben, dass das angelieferte Altmetall, in denen sich die Behältnisse mit dem Gefahrstoff befanden, von einem Unternehmen aus dem Raum Frankfurt angeliefert wurde. Auf welchem Weg die Fässer zu diesem Unternehmen gelangten, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Im Zuge einer am Samstagnachmittag durchgeführten Nachsuche durch Mitarbeiter der Firma in Essingen, wurde ein weiteres relevantes, also viertes Behältnis, im Altmetall aufgefunden. Dieser Umstand rief erneut die Essinger sowie Aalener Feuerwehren auf den Plan, die mit sechs Fahrzeugen und knappEinsatzkräften anrückten. Vorsichtshalber wurden auch zwei Rettungswagenbesatzungen entsandt. Ein schädigendes Ereignis trat nicht ein. Das Behältnis wurde von den Wehrkräften gesichert und wird wie die drei anderen am Donnerstag aufgefunden gefährlichen Behältnisse durch eine Spezialfirma vernichtet.

