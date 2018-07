Ostalb | Montag, 16. Juli 2018 Montag, 16. Juli 2018

Heubach: Umwandlung des früheren Triumph-​Werks II auf dem Weg

Mit einem voraussichtlichen Investitionsvolumen von 50 Millionen Euro wird die Stadt Heubach alsbald einen beachtlichen Entwicklungsschub erleben. Es geht um die Umwandlung des früheren Triumph-​Werks II an der Mögglinger Straße.

Geplant sind Wohnanlagen mit insgesamtWohneinheiten. Bürgermeister Frederick Brütting will dort auch den sozialen Wohnungsbau vorantreiben. Auch der Bau eines Seniorenheims ist vorgesehen. Eine Besonderheit: Der bestehende Lidl-​Markt dort soll abgebrochen und auf dem danebenliegenden Triumph-​Areal neu und größer errichtet werden. Dafür macht Lidl auf dem bisherigen Areal Platz für einen Edeka-​Markt. Mehr über dieses außergwöhnliche Stadtentwicklungs-​Projekt am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

