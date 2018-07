Schwäbisch Gmünd | Montag, 16. Juli 2018 Montag, 16. Juli 2018

Hiobsbotschaft: Berufsschulzentrum muss generalsaniert werden

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Als ob die Zeitverzögerung bisher, Kostensteigerungen und der Austausch des planenden Architekturbüros nicht schon genug gewesen wären: Im Berufsschulzentrum Schwäbisch Gmünd, das umfangreich generalsaniert werden soll, ist jetzt noch ein Sammelsurium an schadstoffhaltigen Baumaterialien gefunden worden, wie sie in der Entstehungszeit des Gebäudekomplexes in den 1970 er-​Jahren üblich waren. Das wurde im Ausschuss für Bildung und Finanzen des Kreistags bekannt gegeben.

2023

40

Eine akute Gefährdung besteht nicht, die Wirkung der Stoffe würde sich erst bei einem Eingriff in die Bausubstanz entfalten. Trotzdem: In einer Schule haben solche Stoffe nichts verloren, lautet die Vorgabe der Kreisverwaltung. Weshalb sie alle komplett raus müssen. Und weshalb die Generalsanierung nicht vorabgeschlossen werden kann – mit bislang unbekanntem Kostenaufwand.Die Hiobsbotschaft hat Landrat Klaus Pavel am Montag dem Ausschuss für Bildung und Finanzen überbracht. Geschätzte Kosten: Bis zuMillionen Euro. Ausführlicher Bericht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 36 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!