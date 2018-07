Blaulicht | Mittwoch, 18. Juli 2018 Mittwoch, 18. Juli 2018

Bei Rot in die Kreuzung

Ein Motorradfahrer verursachte am Mittwochmorgen gegen 7 . 15 Uhr einen Unfall, bei dem er selbst schwer verletzt wurde. Der 28 -​jährige Zweiradfahrer war von Westhausen kommend auf der B 29 in Richtung Aalen unterwegs. Er fuhr vor der Einmündung zur B 290 an einer bei Rot stehender Fahrzeugschlange vorbei und letztlich auch in den Einmündungsbereich ein.

Hier stieß er mit einem Linksabbieger zusammen, der von Aalen kommend nach links in Richtung Ellwangen wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde neben dem Motorradfahrer auch der-​jährige Mercedes-​Fahrer leicht verletzt. An den Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca.Euro. Zur Säuberung der mit einem Ölgemisch verschmutzen Fahrbahn wurde von der Straßenmeisterei ein Ölwaschmobil beauftragt. Wegen einer Straßensperrung kam es bis etwaUhr zu Behinderungen auf der Bundessstraße.

