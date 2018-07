Schwäbisch Gmünd | Freitag, 20. Juli 2018 Freitag, 20. Juli 2018

Seifenkisten: Gmünd am Samstag und Sonntag im Rennfieber

Foto: hs

72 gemeldete Teilnehmer und rund 10000 Zuschauer werden am Samstag und Sonntag zum „Formel Seife“-Rennen am Straßdorfer Berg erwartet. Dort geht wieder das im zweijährigen Turnus stattfindende Gmünder Seifenkistenrennen über die Bühne.

Schon seit Wochen laufen die Vorbereitungen für die Großveranstaltung. Der ehrenamtlich erbrachte Einsatz ist enorm. Rundfreiwillige Helfer aus Straßdorfer Vereinen und Organisationen werden am Samstag und Sonntag im Einsatz sein, vor allem um für größtmögliche Sicherheit an der Rennstrecke zu sorgen. Am Freitag präsentierte Cheforganisator Albert Scherrenbacher schon mal einen ganzen Berg von Pokalen; der „Dickste“ ist jene Wandertrophäe, die dem Sieger der Prominenten-​Läufe gewidmet ist. Nähere Einzelheiten auch zur Geschichte des Gmünder Seifenkistenrennens gibt es in der Samstagsausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 29 Sekunden.

