17-​Jähriger Rollerfahrer und sein Sozius festgenommen

Symbol-​Bild: gbr

Ein 17-​Jähriger unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis war mit einem nicht zugelassenem Roller unterwegs. Einer Polizeikontrolle versuchten sich die beiden durch eine rasante Flucht zu entziehen. Als sie schließlich doch eingeholt wurden, griff der 28-​jährige einen Polizeibeamten heftig an.

Montag, 06. Mai 2024

Gerold Bauer

57 Sekunden Lesedauer



Am Sonntag sollte gegen 23:15 Uhr in der Lindenfirststraße ein 17-​jähriger Roller-​Fahrer mit seinem 28-​Jährigen Sozius einer Kontrolle unterzogen werden. Anstatt anzuhalten beschleunigte der 17-​Jährige sein Fahrzeug und flüchtete vor der Polizeistreife. Die Flucht erstreckte sich anschließend von der Lindenfirststraße über die Taubentalstraße, die Nepperbergstraße bis in den Hirschbrunnenweg. Hierbei kam der Roller-​Fahrer alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und stürzte.Anschließend versuchten der Fahrer sowie sein Sozius zu Fuß zu flüchten, konnten aber beide rasch dingfest gemacht werden. Hierbei leistete der 28-​Jährige Widerstand, indem er mit aufgesetztem Helm einen Polizeibeamten einen Kopfstoß verpasste. Dieser erlitt hierbei Verletzungen. Dem Beamten gelang es dennoch den Mann zu Boden zu bringen und ihn festzulegen.Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 17-​Jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und der Roller nicht versichert und zudem getunt war. Zudem konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten Anzeichen dafür festgestellt werden, dass der 17-​Jährige unter dem Einfluss von Cannabis und Amphetamin stand. Ein durchgeführter Urintest erhärtete den Verdacht. Im weiteren Verlauf der Verkehrskontrolle konnte eine geringe Menge Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden.

