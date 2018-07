Schwäbisch Gmünd | Samstag, 21. Juli 2018 Samstag, 21. Juli 2018

Gmünder Seifenkistenrennen: Witterungsbedingt und sicherheitshalber komplett abgesagt

Galerie (3 Bilder)

Fotos: hs

Für die Akteure, Veranstalter und rund 150 ehrenamtliche Helfer aus Vereinen und von THW und Feuerwehr ist es zum Heulen: Das Gmünder Seifenkistenrennen ist erneut dem schlechten Wetter zum Opfer gefallen. Damit ist auch die fürs Rennwochenende eingerichtete Sperrung der Rechbergstraße mit Umleitung über Waldstetten ab sofort wieder aufgehoben.

16

2016

Noch hatten die Veranstalter am Samstagmorgen aufgrund der ersten Wetterprognosen die leise Hoffnung auf Sonnenschein am Nachmittag und am Sonntag. Sie legten mit dem Aufbau der Rennstrecke am Straßdorfer Berg los. Doch je näher es auf den Start, der umUhr geplant war, zuging, desto schlimmer wurden die Regenschauer. Nachdem plötzlich auch für Sonntag viel Regen und Gewitter angesagt wurden, gab es schweren Herzens die Entscheidung: Nach dem witterungsbedingten Ausfall des zuletzt fürangesagten Seifenkistenrennens zum zweiten Mal Absage! Dies auch mit Blick auf die Sicherheit, denn die Bremsen der Seifenkisten verlieren auf nassen Fahrbahnen ihre Wirkung. Für die Veranstalter und Vereine grenzt dies an eine Tragödie, weil mit viel Aufwand für Organisation, Pokale, Verpflegung usw. auch finanziell in Vorleistungen gegangen wurde. Ob es eventuell in diesem Jahr noch ein Nachholtermin gibt, das ist noch unklar. Aufgrund der bevorstehenden Sommerferien ist ein kurzfristiger Ausweichtermin jedenfalls nicht möglich. Die fürs Wochenende angekündigte Sperrung der Rechbergstraße ist ab sofort wieder aufgehoben.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 53 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!