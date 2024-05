Inklusiver Kick am Schulzentrum Strümpfelbach

Foto: fleisa

Im Rahmen des europäischen Gleichstellungstags fand am Samstag der Inklusive Kick am Schulzentrum Strümpfelbach statt. Ob mit oder ohne Behinderung – Hauptsache, Freude am gemeinsamen Fußballspiel.

Sonntag, 05. Mai 2024

Sarah Fleischer

Welche der Mannschaften sich schließlich den Sieg und damit den Pokal holte, erfahren Sie in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.



Die Emotionen kochten zeitweise hoch beim Inklusiven Kick. Immer wieder tönte lautstarkes Anfeuern von den Seiten, Freud und Leid lagen auf dem Spielfeld selbst oft nah beieinander.Insgesamt kämpften acht Mannschaften am Samstavormittag auf dem Kunstrasenplatz am Schulzentrum Strümpfelbach um den Pokal: Junges Gmünd, Klosterbergschule 1 und 2, die Gamundia Kicker, die GSG Schwäbisch Gmünd, die Martinsmänner von der Martinusschule, die Life Helper und die Bunten Hunde.

