Elias Biechele bei der Giovanni Zarella Show

Seine Zeit bei „The Voice of Germany“ war nicht Elias Biecheles letzter Fernsehauftritt: Am Samstagabend war der 17-​jährige Gmünder in der Giovanni Zarella Show zu Gast. Die Sendung gibts in der Mediathek zu sehen.

Sonntag, 05. Mai 2024

Sarah Fleischer

„Ich bin wirklich glücklich und dankbar, dass der Kontakt zwischen Giovanni und mir nach wie vor besteht“, sagt Elias Biechele. Er war am Samstagabend bei der Giovanni Zarella Show im ZDF als Überraschungsgast dabei, zusammen mit drei weiteren ehemaligen Team-​Mitgliedern von „The Voice of Germany“. In der Casting-​Show war er vor einem halben Jahr im Team von Zarella bis ins die „Team fights“ gekommen . Und nun ein Auftritt bei der Giovanni Zarella-​Show, bei der er neben Stars wie Christina Stürmer steht.





Ob Elias Biechele noch Lampenfieber hat wie es mit seiner musikalischen Laufbahn weitergeht und bis wann die Sendung in der Mediathek verfügbar ist, steht in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.



