Neues Löschfahrzeug für die Schechinger Feuerwehr

Fotos: Gerhard Nesper

Nach über 33 Jahren im Einsatz wurde das Löschgruppenfahrzeug LF 16 /​ 12 verdientermaßen in den Ruhestand verabschiedet und gegen ein hochmodernes Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10 ersetzt .

Mit dem Fassanstich am Samstag und dem feierlichen Großen Zapfenstreich, gespielt vom Musikverein Schechingen unter der Leitung von Alfred Schurr und Hans Schmid sowie der Jugendfeuerwehr als Fackelträger, startete man ins-​Tage-​Fest der Freiwilligen Feuerwehr Schechingen. Was alles geboten war und welche Ehrengäste begrüßt wurden, steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

