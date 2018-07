Blaulicht | Montag, 23. Juli 2018 Montag, 23. Juli 2018

600 Gramm Kokain: Dealer festgenommen

Galerie (1 Bild)

Drei Drogendealer aus Waiblingen wurden Anfang Juli auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen und befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Bereits im Juni geriet ein aus Waiblingen stammender-​jähriger Grieche ins Visier der Kripo Waiblingen, weil er vermeintlich in Drogengeschäfte verwickelt war. Intensive Ermittlungen führten letztlich dazu, dass der Tatverdächtige zusammen mit zwei Lieferanten am. Juli bei einem Drogengeschäft in Waiblingen durch das MEK Göppingen festgenommen werden konnten. Damals wurden auchGramm Kokain in sehr guter Qualität sichergestellt. Im Rahmen der getätigten Ermittlungen sowie bei Durchsuchungen der Wohnungen der Tatverdächtigen konnte noch weiteres Kokain in einer Größenordnung von nahezuGramm aufgefunden und beschlagnahmt werden. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte gegen die Lieferanten, bei denen es sich um einenund-​jährigen Albaner handelte, sowie gegen den-​Jährigen Haftbefehle, die bei einer richterlichen Vorführung erlassen wurden. Die Ermittlungen dauern an.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 36 Sekunden.

