Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 24. Juli 2018 Dienstag, 24. Juli 2018

Ansichten von der Oststadt

Foto: rw

Unübersehbar an der Buchstraße: die Banner von „Zaunkunst Ost“. Am schmiedeeisernen Zaun des Universitäts-​Parks hängen die Banner mit den Ergebnissen der Malaktion „Mein Bild von der Oststadt“.

Es ist das zweite Mal, dass hier an der vielbefahrenen Straße eine Ausstellung unter freiem Himmel stattfindet, in der sich die Oststadt selbst thematisiert.Beim ersten Mal waren es Porträts von Bewohnern, dieses Mal waren die Bürger aufgerufen, das eigene Selbstverständnis, die eigene Wahrnehmung der Oststadt im Bild zu verarbeiten.Bilder kamen so zusammen, die vergrößert und gedruckt nun den Zaun bis zum Herbst zieren.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 24 Sekunden.

