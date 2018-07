Ostalb | Donnerstag, 26. Juli 2018 Donnerstag, 26. Juli 2018

Waldstetten investiert kräftig in Sachen Bildung

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Mit der Vorstellung der neuen Schulsozialarbeiterin, der Vergabe der Lieferung der Mittagsverpflegung sowie der Vergabe von Einrichtungs– und Ausstattungsgegenständen stand die Gemeinschaftsschule Unterm Hohenrechberg Waldstetten ganz klar im Fokus der Sitzung des Waldstetter Gemeinderates.

50

26

Catarina Bilbija heißt die neue Schulsozialarbeiterin, die sich dem Gremium vorstellte.Sie wird künftig im immer komplizierter werdenden Schulalltag im Konfliktfall zur Verfügung stehen aber auch für eine allgemeine Verbesserung des Schul– und Lernklimas sorgen. Ab September wird sie die%-Stelle antreten, die von Kommune, Kreis und Land finanziert wird. Was sich sonst noch in der Schule verändert, steht am. Juli in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 25 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!