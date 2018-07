Blaulicht | Montag, 30. Juli 2018 Montag, 30. Juli 2018

Gesuchter Afghane in Brüssel festgenommen

Galerie (1 Bild)

Foto: Rems-​Zeitung

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Plüderhausen wurde der mit Öffentlichkeitsfahndung gesuchte 20 Jahre alte Afghane am Montagvormittag in Brüssel festgenommen. Der Mann steht im dringenden Tatverdacht in der Nacht zum Sonntag, 15 . Juli, einen 53 Jahre alten Familienvater in dessen Wohnhaus in Plüderhausen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt zu haben. Zuvor war der Flüchtling in das Haus eingedrungen und hatte sich im Zimmer der 19 -​jährigen Tochter aufgehalten, zu der er bis vor kurzem eine Beziehung unterhalten hatte.

20

19

Nachdem sich der Tatverdacht gegen den-​Jährigen über Ermittlungen und einer DNA-​Spur erhärtet hatte, wurde er seit dem. Juli mit Haftbefehl und Öffentlichkeitsfahndung gesucht. Der in Schorndorf wohnende Mann war zuvor untergetaucht. Daraufhin waren zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Nach intensiverFahndung mit Unterstützung der Zielfahndung des Landeskriminalamtes Baden-​Württemberg wurde der Tatverdächtige in Brüssel ausfindig gemacht und durch die Zielfahndung Brüssel festgenommen.Hierzu Polizeipräsident Roland Eisele: „Ich bin erleichtert, dass der Tatverdächtige durch die gute internationale Zusammenarbeit der Polizeidienststellen festgenommen werden konnte. Dies ist insbesondere auch für das Opfer und seine Familie eine wichtige und gute Nachricht.“Die Staatsanwaltschaft Stuttgart wird nun einen Auslieferungsantrag stellen, so dass der Tatverdächtige baldmöglichst nach Deutschland überführt und von der Kriminalpolizei Waiblingen vernommen werden kann. Die Ermittlungen dauern an.

Veröffentlicht von Manfred Laduch.

Lesedauer: 53 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!