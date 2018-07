Blaulicht | Donnerstag, 05. Juli 2018 Donnerstag, 05. Juli 2018

Mit 113 statt mit 50 km/​h

Galerie (1 Bild)

In der Nacht auf Donnerstag führte das Polizeirevier Geschwindigkeitskontrollen in der Aalener Straße durch. Dabei stellten die Beamten zwischen 23 Uhr und ein Uhr vier bedeutende Überschreitungen fest, d.h. im Punktebereich liegen.

113

50

480

15

30

20

57

Der traurige Spitzenreiter war ein Autofahrer, der mitkm/​h statt der erlaubtenkm/​h unterwegs war. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe vonEuro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.Bereits am Mittwochnachmittag mussten bei Verkehrskontrollen an der Nordumgehung von Heubach mehrere Verstöße geahndet werden. ZwischenUhr undUhr wurdenFahrzeugführer kontrolliert. Ein Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, eine Person fuhr unter Drogeneinfluss, eine Person war nicht angeschnallt, zudem mussten mehrere Mängelberichte ausgestellt sowie ein Bericht an die Führerscheinstelle zur Überprüfung der allgemeinen Fahrtauglichkeit eines Verkehrsteilnehmers gefertigt werden.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 33 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!