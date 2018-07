Ostalb | Donnerstag, 05. Juli 2018 Donnerstag, 05. Juli 2018

Rossmann kommt nicht!

Drogeriemarkt Rossmann sagt für Böbingen ab! Rossmann hat der Gemeinde Böbingen vollkommen unerwartet abgesagt. Der Drogeriemarkt hätte eigentlich die Vollversorgung in der zentralen Lage von Böbingen komplettieren sollen.

Gleich im Anschluss zum ansässigen REWE-​Markt befindet sich in Böbingen ein Wohn– und Geschäftshaus in zentraler Lage. Zuletzt wurde der Gewerbeteil des Gebäudes vom Discounter Treffgenutzt, der sich aber wenige Jahre nach Ansiedlung des REWE-​Marktes zurückzog. Das Baugesuch für den notwendigen Umbau war in Vorbereitung und der Rossmann-​Einzug war nach dem Jahreswechsel/​geplant. Die Firma Rossmann machte nun von einer Ausstiegsklausel Gebrauch.

