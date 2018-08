Ostalb | Freitag, 10. August 2018 Freitag, 10. August 2018

Wandern mit Eseln in Waldstetten

Galerie (7 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Besonderer Beliebtheit erfreut sich das alljährliche „Wandern mit Eseln, das vom Schwäbischen Albverein im Rahmen des Schülerferienprogramms angeboten wird.

20

5

12

Auch in diesem Jahr trafen sich beim ehemaligen Waldstetter Häckselplatz rundKinder zwischenundJahren, wo sie bereits vom Vorsitzenden des örtlichen Schwäbischen Albvereins, Harald Ziller und dessen Frau Christine, seinem Kollegen Dietmar Fruhstuck und Dieter Nuding als erfahrene Eselführer erwartet wurden. Ausgestattet mit bequemer Kleidung, festem Schuhwerk und teilweise mit Fahrradhelmen machen sich die Kinder zunächst auf den Weg zum Unteren Zusenhof. Was die Kinder und die Esel bei ihrer Wanderung erlebten, steht in einer der nächsten Ausgaben der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

Lesedauer: 26 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!