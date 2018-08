Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 12. August 2018 Sonntag, 12. August 2018

Freibäder in der Region: Heiße Tage bescherten viele Besucher

Noch rund einen Monat dauert die Freibadsaison im Altkreis Gmünd an. Die Zwischenbilanz der Freibadbetreiber sorgt bereits jetzt für große Zufriedenheit – die heißen Tage haben den Freibädern einen Besucheransturm beschert.

Fünf Jahre ist es her, seit im Heubacher Freibad mehr alsBesucher gezählt wurden.Besucher kamen damals,. Im darauffolgenden Jahr waren es nur noch, im vergangenen JahrUmso größer ist die Freude, dass die Anzahl vonin dieser Badesaison vermutlich wieder erreicht wird.Badegäste konnten bis jetzt hier begrüßt werden. Wie die Zwischenbilanz in den anderen Bädern ausfällt, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

