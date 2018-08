Blaulicht | Mittwoch, 15. August 2018 Mittwoch, 15. August 2018

B 29 ist nach Frontalzusammenstoß wieder befahrbar

Galerie (2 Bilder)

Fotos: Peter Schlipf

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem VW Golf und einem Mercedes Sprinter wurden am Mittwochnachmittag eine Person schwer und eine weitere leicht verletzt. Ein 27 Jahre alter VW-​Lenker hatte gegen 12 . 45 Uhr die B 29 in Richtung Aalen befahren und war im Bereich einer Baustelle auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte der VW mit einem entgegenkommenden Mercedes Sprinter eines 68 -​Jährigen.

Durch den Aufprall wurde der Mercedes nach hinten versetzt und hing am Hang der Baustelle mit einem Reifen in der Luft. Der-​Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der-​Jährige wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand leicht verletzt. Beide Verletzten wurden an der Unfallstelle von Rettungsdienst und Notarzt versorgt und anschließend in das Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr sicherte den Sprinter an dem Hang ab. An beiden Fahrzeugen war ein Gesamtschaden von circaEuro entstanden, sie mussten abgeschleppt werden.Die Bwar bisUhr voll gesperrt, eine Umleitung war über das Industriegebiet eingerichtet. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

