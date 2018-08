Ostalb | Mittwoch, 15. August 2018 Mittwoch, 15. August 2018

Niedrige Zinsen bremsen die Baulanderschließung in Göggingen

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

In Zeiten von extrem niedrigen Zinsen oder gar „Strafgebühren“ für zu viel Geld auf der Bank investieren nicht von ungefähr viele lieber in „Betongold“. Oder sie verzichten auf den Verkauf von Grund und Boden – mit der Folge, dass sich zum Beispiel die Gemeinde Göggingen sehr schwer tut, Flächen für weitere Neubaugebiet zu kaufen.

16

Göggingen ist noch nah genug an der Stadt, um auch für Berufspendler attraktiv zu sein. Entsprechend lang wäre die Warteliste von auswärtigen Bauplatzinteressenten – wenn es denn eine gäbe! Gibt es aber nicht, denn aufgrund der nur beschränkt zur Verfügung stehenden Flächen werden im Neubaugebiet am südwestlichen Ortsrand zunächst nur einheimische Bauherren zum Zuge kommen. Wie viele Bauplätze nun erschlossen werden und wann die ersten Häusle-​Bauer loslegen können, steht am. August in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 33 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!