Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 16. August 2018 Donnerstag, 16. August 2018

Wer kümmert sich um unsere Brücken?

Galerie (2 Bilder)

Fotos: Eduard Kessler, Nicole Beuther

Oftmals hat man Gelegenheit dazu, sich über typisch deutsche Gründlichkeit zu ärgern. Besonders gerne bei Behörden. Wenn es allerdings um die Sicherheit von Brücken geht, sollte man sich darüber eher freuen.

Ängstliche Naturen steuern ihre Fahrzeuge seit Dienstag vielleicht weniger gern über große Brückenbauwerke. Der Einsturz des Polcevera-​Viadukts in Genua mit seinen schrecklichen Bildern hat dafür gesorgt. Doch derlei Bedenken sind völlig unnötig, erklärt Hermann Klyeisen, Referatsleiter beim Regierungspräsidium Stuttgart im Gespräch mit der Rems-​Zeitung. Warum das so ist und wer sich bei der Stadt um das Thema kümmert, steht in der Freitagsausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Manfred Laduch.

Lesedauer: 24 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!