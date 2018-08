Blaulicht | Montag, 20. August 2018 Montag, 20. August 2018

Kontrolle widersetzt und aggressiv geworden

Ein 31 -​jähriger Mann, der am Samstagvormittag durch eine Streife der Gmünder Polizei in Straßdorf einer Personenkontrolle unterzogen werden sollte, verhielt sich dabei aggressiv und widersetzlich. Ein einschreitender Polizeibeamter zog sich bei der vorläufigen Festnahme eine leichte Verletzung zu.

Vorausgegangen war der Anruf eines Bürgers, der gegenUhr mehrere Personen beobachtete, von denen er aufgrund ihres Verhaltens befürchtete, dass sie Wohnungen ausspähen.Die Polizei traf vor Ort den-​jährigen an, auf den die Personenbeschreibung des Zeugen zutraf. Während der Kontrolle schlug er unvermittelt nach dem kontrollierenden Polizeibeamten, der dem Schlag jedoch ausweichen konnte und rannte davon. Als er eingeholt wurde, wehrte er sich, so dass die Polizei Pfefferspray einsetzen musste. Bei der weiteren Kontrolle fand die Polizei eine drogenartige Substanz, die noch analysiert werden muss. Da sich der Mann weiterhin auffällig verhielt, wurde er durch eine hinzugezogene Ärztin zur weiteren Untersuchung in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 37 Sekunden.

