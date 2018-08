Ostalb | Mittwoch, 22. August 2018 Mittwoch, 22. August 2018

Schul-​, Schiller– oder neuer Oriaplatz?

Galerie (2 Bilder)

Fotos: ur

Auf dem Platz vor dem Lorcher Bürgerhaus glühen die Stein– und Schotterhaufen vor sich hin. Es sind Handwerkerferien, die Umgestaltung macht gerade Pause. Zeit, sich einen Namen für den Platz zu überlegen.

Die älteren Lorcher kennen den Platz mit den Kastanien und dem derzeit zur Restaurierung abgebauten Kriegerdenkmal für die Veteranen von/​als „Adlergarten“. Seit dem Schillerjahr. Todestag von Friedrich Schiller – hängt am Platz ein rotes Schild mit der Silhouette des Dichters: „Schillerplatz“. Möglicherweise im nächsten Jahr. Aus dem „Schillerplatz“ könnte der „Oriaplatz“ werden. Was Bürgermeister Karl Bühler dazu sagt, können Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung lesen.

