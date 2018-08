Schwäbisch Gmünd | Freitag, 24. August 2018 Freitag, 24. August 2018

Einblicke in Elektrotechnik

Galerie (2 Bilder)

Fotos: esc

Im Rahmen der Sommerorientierungswerkstatt konnten sich die Teilnehmer einer Veranstaltung in der Wissens– werkstatt EULE unter anderem Grundkenntnisse im Programmieren aneignen und lernten einen Microcontroller kennen.

Am Freitag fand der Kurs Elektrotechnik in der EULE statt. Die sechs Teilnehmer erfuhren von Florian Wengert wie eine kleine Wetterstation zusammengebaut und programmiert wird. Wengert erklärt: „Die Wetterstation wurde so konzipiert, dass sie an den zwei Tagen gelötet und programmiert werden kann.“ Die Motivation der jungen Geflüchteten, die Kurse zu besuchen erfahren sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 21 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!