Konzertreise: Peking und Shanghai noch einmal

„Ich wollte Peking und Shanghai nochmals erleben“, sagt Georg Penz. Vor 24 Jahren war er schon einmal dort mit dem Akkordeon-​Landesjugend– Orchester. Jetzt hat er die Reise mit dem Orchester wiederholt.

Georg Penz warJahre lang Vorsitzender des Akkordeon-​Landesjugend-​Orchesters (ALJO), das auf seine Initiative hinim Schwörhaus gegründet wurde. Er blieb es bis, heute, mit mittlerweileJahren, ist er noch Mitglied im Kuratorium des Landesmusikrates.war ich der Verantwortliche“, rekapituliert Georg Penz. Jetzt, bei dieser Reise in der ersten Augusthälfte, hatte Stefan Hippe aus Nürnberg die musikalische Leitung, Silka D’Inka, die heutige ALJO-​Vorsitzende leitete die Konzertreise, die mit Hilfe der von Dr. Huang Mei geleiteten deutsch-​chinesischen Kulturaustausch-​Organisation in Berlin zustande gekommen war.Drei Konzerte in Peking, Shanghai und Wuxi fanden statt. Was Penz erlebte, steht in der RZ vom. August.

