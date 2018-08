Blaulicht | Dienstag, 28. August 2018 Dienstag, 28. August 2018

Deckenbrand in Essingen

Vermutlich Schweißarbeiten auf dem Gebäudedach lösten am Montagabend, gegen 19 . 25 Uhr, einen Feuerwehreinsatz bei der Fa. Holometric in Essingen aus.

Es war zu einem Brand in der Zwischendecke gekommen, so dass die Feuerwehr das gesamte Dach der Firma öffnen musste, um den Brand bekämpfen zu können. Dabei waren die Feuerwehren aus Esslingen, Lauterburg und Aalen mitMann undFahrzeugen im Einsatz. Auch das DRK war mit einem RTW vor Ort. Derzeit wird von einem Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro ausgegangen. Verletzt wurde niemand.

