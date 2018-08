Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 30. August 2018 Donnerstag, 30. August 2018

E-​Mail aus Indien mit der Bitte um Hilfe

Ein Hilferuf aus Indien erreichte das ehemalige Bargauer Ortschaftsrats– und Kreistagsmitglied Edelbert Krieg kürzlich per E-​Mail. Und er will helfen.

Pfarrer Mattaeus Kallarackal, der zwischenundin der damaligen Seelsorgeeinheit Bargau-​Weiler alljährlich die Urlaubsvertretung des Pfarrers übernahm, schildert in seinem Brief die Situation in seiner Diözese von Kanjirapally, wo er Vizekanzler ist. Eine Flutkatastrophe sehr großen Ausmaßes suchte die Region heim. Er schreibt vom Jahrhundert-​Hochwasser im südindischen Bundesstaat Kerala und einer katastrophalen Überschwemmung. Wie Sie Pfarrer Mattaeus helfen können, erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 22 Sekunden.

