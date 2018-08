Ostalb | Donnerstag, 30. August 2018 Donnerstag, 30. August 2018

Was passiert auf den Schienen?

Foto: König

Seit Samstag und bis zum 16 . September werden zwischen Aalen und Schwäbisch Gmünd und im Aalener Bahnhof die Gleise erneuert. „Gleiserneuerung zwischen Schwäbisch Gmünd und Aalen sowie Weichenerneuerungen“ nennt die Bahn das Sieben-​Millionen-​Euro-​Projekt.

Wegen dieser Arbeiten ist der Streckenabschnitt für den Zugverkehr gesperrt, die IC-​Linievon Karlsruhe nach Nürnberg wird über die Murrbahn umgeleitet, die Züge zwischen Aalen und Gmünd werden durch Busse ersetzt. Auch nach dem. September kann es in der Nacht noch zu Behinderungen kommen, teilte die Bahn schon im Juli mit.Was genau auf dem Bahndamm passiert, das kann man am Freitag in der Rems-​Zeitung lesen, denn ein Kollege aus Aalen hat genau beobachtet.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 28 Sekunden.

