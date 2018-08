Schwäbisch Gmünd | Freitag, 31. August 2018 Freitag, 31. August 2018

Wochenende: Schnell, wild, London

Die Hitzewelle ist (vorerst) vorbei, aber auch unser Sommerferienpreisrätsel in der Wochenende-​Beilage der Rems-​Zeitung neigt sich dem Ende entgegen. In dieser Woche wartet auf den Gewinner ein Gutschein für zwei Personen für einen Aufenthalt im Hotel Alpenblick in Höchenschwand im Südschwarzwald.

Das Gewinnspiel ist das „Bonbon“ der Wochenende-​Beilage, die nach wie vor einen großen Reiseteil beinhaltet und dieses Mal die englische Hauptstadt zum Titelthema gemacht hat. Das Porträt einer Stadt zwischen Boom und Brexit. Die britische Hauptstadt ist prallvoll mit Leben.In der Rubrik Mensch+Technik geht es um die größten Akkumythen: Nach dem Auspacken erst mal den Akku voll aufladen. So selten aus­ und einstecken wie möglich? Und immer komplett entladen, denn sonst droht der Memory­Effekt. Stimmen diese Verhaltensregeln oder gehören sie eher ins Reich der Mythen?Wer beim Ferienpreisrätsel gewinnen will, muss die Frage beantworten: Welches chemische Element ist nebenNaturmoor und Kohlensäure eines der Heilmittel in Bad Steben? A: Plutonium; B: Radon.Und nun viel Spaß beim Lesen und viel Glück beim Gewinnspiel.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 43 Sekunden.

