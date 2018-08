Ostalb | Mittwoch, 08. August 2018 Mittwoch, 08. August 2018

Diamantene Hochzeit am Donnerstag in Bartholomä

An die Aussiedlung aus dem Sudetenland 1946 und die Anfangsjahre in Heubach, die nicht einfach waren, erinnert sich Anneliese Koch, geborene Bartel, nur ungern. Die Begegnung mit dem jungen Helmut aus Bartholomä im Mai 1953 änderte vieles. Dieses Datum ist es, das sie zum Strahlen bringt und sie eine Leichtigkeit spüren lässt, die sie in den Jahren zuvor nicht oft verspürt hatte.

Geboren und aufgewachsen ist Anneliese Koch in einem kleinen Dorf im Kreis Gablonz. Sie war die Jüngste von insgesamt vier Kindern. Bei der Aussiedlungwar sie gerade einmal zwölf Jahre alt. Der Weg führte nach Heubach. Wo sie ihren Helmut das erste Mal traf, wer die Beiden verkuppelt hat und weshalb ihre Liebe so eine besondere ist, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

