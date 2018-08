Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 09. August 2018 Donnerstag, 09. August 2018

Den Kunstgedanken ins Freibad bringen

Viele Besucher sind den vier Kunstwerken gewiss, die seit Mittwoch im Bud Spencer Bad zu sehen sind. Denn immerhin sind es 3500 Besucher am Tag, die sich hier in den Sommermonaten Abkühlung verschaffen.

In den Kunstgenuss kommen sie ganz automatisch – selbst vom Becken aus können die vier Werke teils betrachtet werden. „Wir wollten den Kunstgedanken ins Freibad bringen“, erklärt die Pressesprecherin der Stadtwerke, Monika Lidmila. Mehr zu den Künstlern und den Kunstwerken am Freitag in der Rems-​Zeitung.

