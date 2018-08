Blaulicht | Donnerstag, 09. August 2018 Donnerstag, 09. August 2018

Großbrand in Tannhausen

Im Tannhausener Teilort Senderndorf ist am Donnerstagnachmittag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ein Brand ausgebrochen. Der Notruf ging bei der Polizei gegen 15 . 15 Uhr ein. Für die Feuerwehr wurde sofort ein Großalarm ausgelöst. Die Tannhäuser Wehr wurde von den Nachbargemeinen, Unterschneidheim, Ellwangen, Mönchsrot und Wilburgsetten unterstützt.

Den ersten Informationen war die Brandentstehung in einer Scheune. Die Flammen griffen auch begünstigt durch einen starken Wind rasch auf benachbarte Gebäude über. Zunächst erfassten die Flammen einen Stall sowie ein landwirtschaftliches Nebengebäude. Auch diese standen rasch in Vollbrand, sodass das sich das Feuer auch weiter auf dem benachbarten Grundstück auf einen Stall und eine Scheune ausbreiten konnte. Alle diese Gebäude brannten teils bis auf die Grundmauern nieder. Die beiden Wohnhäuser wurden beim Brand und durch Löscharbeiten beschädigt, konnten aber von der Feuerwehr gerettet werden. Viele Tiere in den Stallungen konnten noch nach draußen gebracht werden. Ob letztlich welche in den Flammen zu Tode kamen, ist noch nicht bekannt. Die Kripo Aalen wird die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernehmen. Der Sachschaden ist noch unbekannt.

