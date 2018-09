Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 11. September 2018 Dienstag, 11. September 2018

Geologischer Pfad: Vom Hölltal auf den Rechberg

Rund 200 Millionen Jahre Erdgeschichte können auf dem rund fünf Kilometer langen Geologischen Pfad zwischen Hölltal und dem Rechberg durchwandert werden. In etwas viereinhalb Stunden legen die Wanderer auf diesem Pfad 394 Höhenmeter zurück und erfahren geologische Fakten über Mittleren Keuper, Unter-​, Mittel– und Oberjura. doch nicht nur.

Was den Pfad so einzigartig mache, erzählt Prof. Dr. Dieter Rodi, sei, dass hier nicht nur die Steinschichten erfahren werden können, sondern Landschaft, Geologie, Paläontologie, Boden– und Gesteinsnutzung, Pflanzen und Tiere beschrieben werden. Warum der. September ein Datum ist, das Sie sich merken sollten, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

