Mobilität — ein weites Feld

Wer sich die Mühe macht, das Wort Mobilität zu googeln, bekommt viele Bedeutungen. Gebrauch findet das Wort in zahlreichen Lebensbereichen. Verkehr, Alter, Daten – um nur einige zu nennen. Beweglichkeit (Mobilität) spielt also eine große Rolle.

In der Urbedeutung geht es bei Mobilität um Beweglichkeit, der geistigen, wie der körperlichen. In einer mehrteiligen Serie wird die Rems-​Zeitung auf einige Themen aus dem großen Bereich Mobilität eingehen, in diesem Fall mit Bezug auf die Fortbewegung der Menschen in der Raumschaft Gmünd. Es geht also in unserer Serie weder um Daten, noch um Güter. Es geht um die Möglichkeiten, sich fortzubewegen, um die Fortbewegungsmittel und die Voraussetzungen, die bei uns gegeben sind. Über welche Themen Sie in den nächsten Wochen lesen können, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

