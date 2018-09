Ostalb | Donnerstag, 13. September 2018 Donnerstag, 13. September 2018

Erster Ortsrundgang durch Mutlangen mit dem Fahrrad

Fotos: esc

Gemeinderäte und Bevölkerung waren am Donnerstag Abend eingeladen, zusammen mit Bürgermeisterin Stephanie Eßwein Mutlangen mit dem Fahrrad zu erkunden. Im Rahmen einer mobilen Bürgerversammlung wurden die Teilnehmer des Ortsrundgangs auf zwei Rädern über die Ergebnisse fertiggestellter Baumaßnahmen und über in Planung befindliche Maßnahmen informiert.

Der technische Bauamtsleiter Volker Grahn erläuterte dabei die einzelnen Projekte vor Ort und Verbandskämmerer Friedrich Lange gab Auskunft über geplante und tatsächliche Kosten sowie ob Zuschüsse gewährt wurden und in welcher Höhe. Welche Maßnahmen — erledigt oder geplant - die Radler angesteuert haben, erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 24 Sekunden.

